МИД РФ назвал резолюцию Европарламента по Азовскому морю "пропагандистской"

В МИД РФ считают, что тема Азовского моря была придумана странами Запада для критики Москвы

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали принятую накануне Европарламентом резолюцию относительно ситуации в Азовском море.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала резолюцию "очередной пропагандистской картой", которая не основывается на "какой-то фактологической базе".

По мнению Захаровой, тема с ситуацией в Азовском море "была придумана" странами Запада для критики России.

Напомним, 25 октября Европарламент принял резолюцию с осуждением действий России в Азовском море, нарушающих международное морское право.

В ЕП также призвали страны - члены Европейского Союза в Совете ЕС быть готовыми усиливать санкции против РФ в случае обострения ситуации в регионе.

С апреля 2018 года России начала устраивать провокации в Азовском море, захватывая суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя во время их прохода через Керченский пролив.

При этом агрессивные действия российской стороны противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе страны.

В связи с этим Украина ведет переговоры с ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.

Кроме того, СНБО утвердил комплекс мер по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.