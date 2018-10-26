МИД РФ назвал резолюцию Европарламента по Азовскому морю "пропагандистской"

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали принятую накануне Европарламентом резолюцию относительно ситуации в Азовском море.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала резолюцию "очередной пропагандистской картой", которая не основывается на "какой-то фактологической базе".
По мнению Захаровой, тема с ситуацией в Азовском море "была придумана" странами Запада для критики России.
Напомним, 25 октября Европарламент принял резолюцию с осуждением действий России в Азовском море, нарушающих международное морское право.
В ЕП также призвали страны - члены Европейского Союза в Совете ЕС быть готовыми усиливать санкции против РФ в случае обострения ситуации в регионе.
С апреля 2018 года России начала устраивать провокации в Азовском море, захватывая суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя во время их прохода через Керченский пролив.
При этом агрессивные действия российской стороны противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе страны.
В связи с этим Украина ведет переговоры с ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.
Кроме того, СНБО утвердил комплекс мер по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834
Комментарии
Правила комментирования