МИД РФ назвал обвинения в кибератаках "срежиссированной акцией"

Москва отрицает заявления о причастности ГРУ к серии кибератак

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали обвинения Нидерландов в подготовке кибератаки на сети Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В сообщении указано, что Москва считает шпионский скандал " очередной срежиссированной пропагандистской акции" в отношении РФ.

Согласно заявлению МИД РФ, в Нидерландах развязали "антироссийскую кампанию шпиономании", а любой гражданин России с мобильным устройством за границей "воспринимается как шпион".

Напомним, что 4 октября Нидерланды, Великобритания, США и Канада обвинили российскую военную разведку ГРУ в кибератаках на ряд международных организаций.

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По данным спецслужб Нидерландов, четверо сотрудников ГРУ в апреле 2018 года пытались проникнуть в сети ОЗХО, которая занимается расследованием химических атак в Сирии и отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Кибератака была предотвращена, а россияне, которые прибыли в Нидерланды под видом российских дипломатов, - выдворены из страны.

США обвинили семь офицеров ГРУ, в том числе подозреваемых в атаке на ОЗХО, в попытке взломать сети антидопинговых агентств и других спортивных организаций.

Канада заявила, что российские хакеры взломали Канадский центр по спортивной этике и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Великобритания считает, что ГРУ стоит за большинством хакерских группировок, организовавших кибератаки в разных странах, в том числе за APT 28 и Fancy Bear.