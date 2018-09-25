МИД РФ назвал ноту Киева "зачисткой" всех украинско-российских соглашений

В МИД РФ обвинили Украину в "зачистке" договорно-правовой базы

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало получение официальной ноты от Киева о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали этот шаг "импульсом продолжению процесса "зачистки" всей договорно-правовой базы Украины с Россией".

Отмечается, что нота была передана в МИД России в понедельник, 24 сентября.

Напомним, что 19 сентября вступил в силу указ президента Украины Петра Порошенко, который вводит в действие решение СНБО о прекращении Договора о дружбе между Украиной и Россией.

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Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, заключенный в 1997 году, стал основополагающим документом украинско-российских отношений, которые предусматривали стратегическое партнерство "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и другие способы давления".