МИД РФ: На встрече нормандской четверки обсудят разведение сил в Станице Луганской и "формулу Штайнмайера"

В МИД РФ рассчитывают, что на встрече нормандской четверки на уровне министров будет обсуждаться разведение сил в Станице Луганской и "формула Штайнмайера".

По словам замглавы МИД РФ Григория Карасина, Москва рассчитывает, что министерская встреча, котрая состоится в Берлине, 11 июня, сдвинет "с мертвой точки" политический процесс урегулирования ситуации на Донбассе.

"Ключевую роль (в обсуждении, - Ред.) будут играть два конкретных вопроса: разведение сил в станице Луганской и подтверждение актуальности формулы Штайнмайера", - цитирует Карасина Интерфакс-Украина.

Ранее, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что на заседании будут подняты вопросы об освобождении украинских заключенных, которые находятся как в РФ, так и на оккупированной территории Донбасса, а также возможный формат миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Формула Штайнмайера определяет порядок вступления в силу 2-9 статей так называемого "закона об особом статусе Донбасса". Однако, вступление их в силу обусловлено рядом условий. В частности, это вывод российских войск и проведение честных и свободных выборов в соответствии с Конституцией Украины и по стандартам ОБСЕ.