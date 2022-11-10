Бред России о «неофашизме». МИД РФ грозит Латвии «асимметричным ответом» из-за сноса советских памятников
МИД страны-агрессора РФ бредит о «неофашизме» в Латвии (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)
В четверг, 10 ноября в МИД страны-агрессора России вызвали посла Латвии в Москве Мариса Риекстиньша из-за сноса советских памятников.
Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.
Главе латвийской дипмиссии заявлен протест из-за демонтажа советских памятников в стране.
По мнению российского МИД, снос советских памятников — это «варварство», которое рассматривается в контексте якобы «общей линии официальной Риги на глорификацию нацизма».
Страна-агрессор также обвинила посла в антироссийских высказываниях.
В МИД заявили, что высказывания «в неофашистском духе» со стороны дипломата «неприемлемы».
«Оставляем за собой право на ответные шаги, в том числе асимметричные, которые обязательно будут чувствительны для Риги», — сказано в сообщении.
25 августа в Риге снесли последний элемент памятника советским военным в парке Победы.
31 октября в Латвии снесли два монумента советским солдатам.