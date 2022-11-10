Бред России о «неофашизме». МИД РФ грозит Латвии «асимметричным ответом» из-за сноса советских памятников 10 ноября, 16:44 МИД страны-агрессора РФ бредит о «неофашизме» в Латвии (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)

В четверг, 10 ноября в МИД страны-агрессора России вызвали посла Латвии в Москве Мариса Риекстиньша из-за сноса советских памятников.

Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

Главе латвийской дипмиссии заявлен протест из-за демонтажа советских памятников в стране.

По мнению российского МИД, снос советских памятников — это «варварство», которое рассматривается в контексте якобы «общей линии официальной Риги на глорификацию нацизма».

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Страна-агрессор также обвинила посла в антироссийских высказываниях.

В МИД заявили, что высказывания «в неофашистском духе» со стороны дипломата «неприемлемы».

«Оставляем за собой право на ответные шаги, в том числе асимметричные, которые обязательно будут чувствительны для Риги», — сказано в сообщении.



25 августа в Риге снесли последний элемент памятника советским военным в парке Победы.

31 октября в Латвии снесли два монумента советским солдатам.

