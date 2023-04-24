В МИД ответили вице-спикеру парламента Венгрии, которая хочет, чтобы членство Украины в НАТО одобрила Россия 24 апреля, 17:33 НАТО (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Спикер украинского МИД Олег Николенко ответил на заявление вице-спикера парламента Венгрии Доры Дуро о необходимости «соглашения-одобрения» РФ для вступления Украины в НАТО.



Он подчеркнул, что Украина не нуждается в разрешении России, чтобы стать членом Альянса и имеет суверенное право свободно выбирать средства безопасности, неоднократно подтверждаемые на уровне всех государств-членов НАТО, в частности Венгрии.



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По словам Николенко, опасно, когда отдельные венгерские политики пытаются ставить безопасность евроатлантического пространства в зависимости от прихотей Москвы.

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«Нет никаких объективных причин, которые бы препятствовали вступлению Украины в НАТО. Украинское членство лишь усилит Альянс, исключит возможность повторения российской агрессии в Европе в будущем», — написал Николенко в Facebook.

В интервью российскому пропагандистскому изданию Известия вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявляла, что вступление Украины в НАТО без риска начала прямого конфликта между РФ и Альянсом возможно только при условии, что такой шаг Киев одобрит с Москвой в виде соглашения.

По словам Дуро, Будапешт не видит никаких обстоятельств, которые позволили бы поддержать расширение НАТО, приняв в блок Украину.