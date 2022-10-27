В Италии сенатор заявил, что решения касательно Украины должно принимать международное сообщество, в МИД отреагировали 27 октября, 11:30 В МИД отреагировали на заявления итальянского сенатора о том, что решение по Украине должно принимать международное сообщество (Фото:НВ)

В Министерстве иностранных дел Украины, комментируя заявления итальянского сенатора Массимильяно Ромео, о том, что решения касательно Украины «должно принимать международное сообщество», заявили, что это лишь его личное мнение.

«Заявление итальянского сенатора отражает его личное мнение. Премьер-министр Джорджия Мелони четко артикулировала позицию Италии: и о необходимости продолжения поддержки Украины на фоне российской агрессии, и о безоговорочном праве украинцев определять свое будущее», — сказал спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии НВ.

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По его словам, почти в каждой стране найдутся политики, которые постараются понравиться Путину.

«В то же время, они должны осознавать, что, распространяя российские нарративы, они поощряют Россию к продолжению ее преступлений против Украины», — сказал он.

Николенко добавил, что без мира на Украине не будет мира в Европе.

«Поэтому в победе украинцев должны быть заинтересованы и итальянские сенаторы, если они действительно беспокоятся об интересах своей страны», — сказал он.



Итальянский сенатор от партии Лига Массимильяно Ромео заявил, что украинцы не должны принимать все решения касательно своего будущему самостоятельно. По его мнению, международное сообщество должно играть в этом определенную роль, учитывая интересы страны.

«Конечно, мы должны уважать волю украинцев, но лучше бы сказать, что международное сообщество решит в интересах Украины», — сказал сенатор.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявляла, что единственный способ достичь мира между Россией и Украиной — это помочь Киеву защитить себя военными средствами.

Мелони добавила, что хотя поставки Италии оружия для Украины не имеют решающего значения для окончания войны, они жизненно важны для Италии, чтобы сохранить свой международный авторитет.

