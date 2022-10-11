Ударами по объектам дипломатических учреждений иностранных государств в Киеве РФ пересекла новую красную линию — МИД 11 октября, 16:50 10 октября Россия обстреляла центр Киева (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Ударами по объектам дипломатических учреждений иностранных государств в Киеве страна-агрессор РФ пересекла новую красную линию, заявил спикер МИД Олег Николенко.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

По его словам, одна из ракет повредила визовый отдел посольства Германии в Украине, который находится в одном из офисных центров Киева, а вторая — здание, в котором работает персонал Консультативной миссии ЕС.

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«В результате ракетной атаки государства-агрессора, иностранным дипучреждениям был нанесен материальный ущерб, поставлено под угрозу жизнь и здоровье иностранных дипломатов и сотрудников», — сказал Николенко.

Спикер МИД добавил, что Россия пересекла новую красную линию в своих преступных действиях.

«Атаки на иностранные дипучреждения являются военным преступлением, грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях, согласно которой помещения дипломатических учреждений неприкосновенны», — сказал он.

Николенко заявил, что МИД Украины призывает мировое сообщество осудить ракетную атаку России и усилить санкционное давление против Кремля, а также безотлагательно предоставить Украине современные средства противовоздушной и противоракетной защиты.

Со своей стороны, украинская сторона готова оказать соответствующим дипмиссиям необходимое содействие для восстановления поврежденной инфраструктуры, а также проведения расследования очередных военных преступлений России.

Утром 10 октября Россия нанесла один из самых массированных ракетных ударов по Украине. В Киеве и других городах есть погибшие и раненые. Поражены важные объекты критической инфраструктуры.

Под ударами россиян находились объекты энергетики в Киеве и Киевской области, Львове, Запорожье, Днепре, Виннице, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской областях.