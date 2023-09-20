МИД Польши вызвал украинского посла из-за слов Зеленского на Генассамблее ООН

20 сентября, 16:09
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Президенты Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Фото:Jakub Szymczuk/KPRP/Handout via REUTERS)

Президенты Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Фото:Jakub Szymczuk/KPRP/Handout via REUTERS)

Посла Украины Василия Зварича «срочно» вызвали в МИД Польши на фоне заявления президента Владимира Зеленского на Генассамблее ООН по поводу запрета на импорт украинского зерна в некоторых странах-соседях Украины, сообщает пресс-служба польского ведомства.

Во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 19 сентября Зеленский сказал: «Тревожно видеть, как некоторые в Европе, некоторые наши друзья в Европе, подрывают солидарность политическим театром, делая из зерна триллер. Может показаться, что они играют собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера».

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Замглавы МИД Польши Павел Яблонский выразил «решительный протест» из-за слов Зеленского и заявил, что они «неверны по отношению к Польше и особенно неправомочны по отношению к стране, которая поддерживает Украину с первых дней войны».

Он также сказал, что «давление на Польшу на многосторонних форумах или направление жалоб в международные трибуналы не являются подходящими методами разрешения споров между нашими странами». По его словам, Польша действует для защиты интересов польских фермеров и в соответствии с национальным и международным правом, а также законодательством ЕС. Яблонский также выразил обеспокоенность недавними заявлениями представителей украинских властей, которые польская сторона считает «навязывающими однобокий взгляд на многоаспектную проблему экспорта украинской сельхозпродукции в соседние страны».

Замминистра выразил надежду, что публичные заявления украинских властей и их политика «будут отражать реальный характер отношений» между двумя странами и учитывать масштабы помощи Варшавы Украине и украинцам, а также «весь спектр нашего доброго сотрудничества».

Запрет на импорт украинских зерновых — что известно

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил, в частности, введет меры по контролю за экспортом.

В Польше, Венгрии и Словакии заявили, что продлят запрет на импорт украинских зерновых в одностороннем порядке. Кроме пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы, Польша запретила ввоз в страну круп и муки, а Венгрия расширила список до 25 позиций.

В Минэкономики сообщили, что Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против этих трех стран.

В правительстве Украины предложили ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий.

Заместитель министра экономики и торговли Украины Тарас Качка предупредил, что Украина может ввести эмбарго на помидоры, лук, капусту и яблоки из Польши, если страны не достигнут соглашения. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после этого сказал, что его страна расширит запрет на импорт украинских продуктов, если Украина «будет эскалировать конфликт».

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Польша ООН Эмбарго Дипломатический скандал МИД Польши Зерно Генассамблея ООН Украина-Польша Владимир Зеленский Дипломатический конфликт Зерновые Война России против Украины экспорт зерна

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