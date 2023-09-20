МИД Польши вызвал украинского посла из-за слов Зеленского на Генассамблее ООН 20 сентября, 16:09 Президенты Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Фото:Jakub Szymczuk/KPRP/Handout via REUTERS)

Посла Украины Василия Зварича «срочно» вызвали в МИД Польши на фоне заявления президента Владимира Зеленского на Генассамблее ООН по поводу запрета на импорт украинского зерна в некоторых странах-соседях Украины, сообщает пресс-служба польского ведомства.

Во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 19 сентября Зеленский сказал: «Тревожно видеть, как некоторые в Европе, некоторые наши друзья в Европе, подрывают солидарность политическим театром, делая из зерна триллер. Может показаться, что они играют собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера».

Видео дня

Замглавы МИД Польши Павел Яблонский выразил «решительный протест» из-за слов Зеленского и заявил, что они «неверны по отношению к Польше и особенно неправомочны по отношению к стране, которая поддерживает Украину с первых дней войны».

Он также сказал, что «давление на Польшу на многосторонних форумах или направление жалоб в международные трибуналы не являются подходящими методами разрешения споров между нашими странами». По его словам, Польша действует для защиты интересов польских фермеров и в соответствии с национальным и международным правом, а также законодательством ЕС. Яблонский также выразил обеспокоенность недавними заявлениями представителей украинских властей, которые польская сторона считает «навязывающими однобокий взгляд на многоаспектную проблему экспорта украинской сельхозпродукции в соседние страны».

Замминистра выразил надежду, что публичные заявления украинских властей и их политика «будут отражать реальный характер отношений» между двумя странами и учитывать масштабы помощи Варшавы Украине и украинцам, а также «весь спектр нашего доброго сотрудничества».

Запрет на импорт украинских зерновых — что известно

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил, в частности, введет меры по контролю за экспортом.

В Польше, Венгрии и Словакии заявили, что продлят запрет на импорт украинских зерновых в одностороннем порядке. Кроме пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы, Польша запретила ввоз в страну круп и муки, а Венгрия расширила список до 25 позиций.

В Минэкономики сообщили, что Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против этих трех стран.

В правительстве Украины предложили ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий.



Заместитель министра экономики и торговли Украины Тарас Качка предупредил, что Украина может ввести эмбарго на помидоры, лук, капусту и яблоки из Польши, если страны не достигнут соглашения. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после этого сказал, что его страна расширит запрет на импорт украинских продуктов, если Украина «будет эскалировать конфликт».

