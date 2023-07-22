МИД Польши выразил протест российскому послу из-за абсурдных заявлений Путина о «подарках» Сталина 22 июля, 23:08 МИД Польши выразил протест российскому послу (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)

В МИД Польши в субботу, 22 июля, был вызван посол России Сергей Андреев из-за антипольских высказываний Путина на заседании российского Совбеза.

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский сообщил, что российскому дипломату был выражен протест против высказывания Путин о пересмотре границ, сообщает Wnp.pl.

Яблонский отметил, что встреча с послом была короткой, он был раздраженным и вел себя агрессивно.

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«Его поведение было недружественным и не соответствовало дипломатическому протоколу», — говорит он.

Замминистра отметил, что поведение посла РФ отражает политику страны, которую он представляет. Он заявил, что позиция Андреева подтверждает, что Россия не намерена реализовывать какие-либо цели дипломатическими средствами.

Во время встречи послу России подчеркнули, что границы между странами являются нерушимыми, и Варшава выступает против попыток их ревизии.

Яблонский добавил, что такая пропагандистская политика России продолжается уже много месяцев, и Варшава оценивает, что она будет продолжаться. Он убежден, что российских провокаций в ближайшее время «будет еще больше, поскольку Россия наблюдает за развитием ситуации в Польше».

«Во многих странах мира Россия пыталась повлиять на результаты выборов с помощью дезинформационной деятельности. Польша также не является исключением, поэтому мы ожидаем, что в ближайшие месяцы будем иметь много российской дезинформации», — констатировал Яблонский.

Он добавил, что правительство Польши готовится к подобным действиям.

Российский диктатор Владимир Путин во время заседания Совбеза РФ 21 июля назвал западные земли Польши «подарком» от советского правителя Иосифа Сталина, заявив, якобы страна именно «благодаря его позиции» получила территории от Германии.

После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Сталин был преступником, который убил сотни тысяч поляков. Он добавил, что из-за этих слов Путина в МИД вызовут российского посла.

В своих «исторических речах» за несколько месяцев до полномасштабного вторжения Путин заявлял, что Украину создал Ленин.