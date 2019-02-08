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МИД Польши призвал пригласить Путина на мероприятия к 80-летию начала Второй мировой

Сегодня, 13:02
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ЕРА

Бартош Цихоцкий

Вице-министр иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий выступил за приглашение президента РФ Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Как подчеркнул Цихоцкий, организатором памятных мероприятий на Вестерплатте в 2019 году является Канцелярия президента и Анджей Дуда принимает окончательное решение о составе гостей и формате мероприятий.

По словам дипломата, МИД будет рекомендовать Дуде пригласить Путина в Вестерплатте. 

"Да, конечно. Такой будет рекомендация (пригласить Путина - Ред.), когда Канцелярия президента спросит об этом", - цитирует дипломата Польское радио.

Добавим, что Цихоцкий является наиболее вероятным кандидатом на должность нового посла Польши в Украине.

Ранее президент Дуда сообщил, что на мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны будут разосланы приглашения мировым лидерам, прежде всего тех государств, которые принимали в ней участие на стороне свободного мира.

Польский лидер отметил, что приглашений еще не рассылали и поэтому пока никто не подтвердил своей присутствия.

Нападение Германии на Польшу (Операция Вайс) стало началом Второй мировой войны. В результате нападения территория страны была полностью оккупирована, а ее части аннексированы соседними государствами, в том числе сталинским СССР, который активно помог Берлину расчленить Вторую Речь Посполитую.

Теги:   Вторая мировая война Россия Польша Бартош Цихоцкий

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