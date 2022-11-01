Россия должна быть исключена из G20. В МИД отреагировали на заявление Путина об ударах по мирному населению и энергетической инфраструктуре 1 ноября, 10:58 В МИДе прокомментировали заявление Путина об ударах по мирному населению (Фото:НВ)

После публичного признания российского диктатора Владимира Путина в том, что он отдал приказы нанести ракетные удары по украинскому мирному населению и энергетической инфраструктуре, страна-агрессор Россия должна быть исключена из G20, заявили в МИД Украины.

«Путин публично признал, что отдал приказы нанести ракетные удары по украинскому мирному населению и энергетической инфраструктуре. Ему нельзя разрешить сидеть за столом с мировыми лидерами с его руками в крови», — написал спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

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По его словам, приглашение Путина на саммит на Бали (состоится 15−16 ноября) должно быть отозвано, а Россия исключена из G20.

Утром 31 октября Россия совершила новую массированную ракетную атаку по всей территории Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты и дроны повредили 18 объектов инфраструктуры в десяти регионах. Большинство из поврежденных объектов — энергетические, введены экстренные отключения электроэнергии.



Инфографика: НВ

Для атак страна-террорист использовала 55 ракет, 45 из них сбила украинская ПВО. После новых ударов по гражданской инфраструктуре министр обороны Украины Алексей Резников призвал мир признать Россию государством-террористом.

Вечером 31 октября Путин назвал массированные ракетные удары по гражданским объектам в Украине «отчасти ответом» на взрывы в оккупированном Севастополе (утром 29 октября раздались взрывы в районе места базирования российских кораблей: Минобороны РФ заявило об «атаке беспилотников» и отсутствии потерь, расследователи считают, что повреждены минимум три судна, Украина официально не заявляла о своей причастности к инциденту).

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов ранее заявил, что российские атаки на инфраструктуру Украины были спланированы неделями ранее и что страна-террорист «использует зиму как оружие».