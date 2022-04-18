Заявления президента Сербии о «причастности» Украины к сообщениям о «минировании» самолетов не соответствуют действительности — МИД
МИД ответил на обвинения Вучича в адрес Украины (Фото:НВ)
Спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии НВ заявил, что слова президента Сербии Александара Вучича о «причастности» Украины к сообщениям о минировании самолетов сербских авиакомпаний, летавших в РФ, не соответствуют действительности
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«Категорически отвергаем безосновательные обвинения президента Сербии. Его заявления о якобы причастности Украины к сообщениям о минировании самолетов сербских авиакомпаний, совершающих полеты в РФ, не соответствуют действительности», - сказал он.
По его словам, Украина разочарована тем, что Сербия до сих пор не присоединилась к санкциям ЕС, наложенным против России за ничем не спровоцированную войну.
«Ежедневно Россия наносит ракетно-бомбовые удары по украинским городам, убивает мирных жителей, разрушает гражданскую инфраструктуру. Жесткие санкции и единство демократического мира способны остановить войну», — сказал он.
Николенко призвал Белград стать на сторону правды и полностью приобщиться к поддержке Украины и отстаиванию ценностей, на которых основана объединенная демократическая Европа.
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна продолжит полеты в Россию, несмотря на сообщения о «минировании» рейсов.
Он утверждает, что за данными сообщениями якобы стоят две страны: одна — член ЕС, другая — Украина.
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