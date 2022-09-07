Наполнен российской пропагандой. В Венгрии выпустили школьный учебник с антиукраинским содержанием, МИД требует исправить ложную информацию 7 сентября, 10:38 В Венгрии выпустили учебник с антиукраинским содержанием (Фото:AndrzejRembowski/pixabay.com)

В Венгрии выпустили учебник по географии для восьмого класса, с ложной информацией об Украине. В частности, авторы утверждают, что в стране якобы идет гражданская война, а украинский флаг изображен вверх ногами.

В МИД Украины заявили, что им известно о данной ситуации.

Спикер МИД Олег Николенко в комментарии НВ заявил, что во вторник, 6 сентября, украинские дипломаты провели встречу в венгерском внешнеполитическом ведомстве, во время которой отметили неприемлемость представления недостоверных и искаженных фактов об Украине.

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«Требуем скорейшего исправления ложной информации в учебнике», — заявил он.

Журналисты венгерского издания Telex рассказали, что в учебнике иллюстрация Украины выглядит так, будто она была подготовлена ​​для российского диктатора Владимира Путина. На изображении российский медведь и мужчины в символике США и ЕС разрывают перевернутый флаг Украины на части.

Также в учебнике авторы утверждают, что «в многонациональной Украине распределение по территории национальностей очень неравномерно», а на Востоке и в оккупированном Крыму большинство жителей являются россиянами.

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