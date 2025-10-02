Власти Никарагуа признали оккупированные территории частью РФ: Украина в ответ разорвала отношения

Министерство иностранных дел Украины сообщило о прекращении дипломатических отношений с Никарагуа после того, как эта страна признала временно оккупированные территории Украины частью России.

В МИД подчеркнули, что решение Никарагуа является попыткой подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины и грубо нарушает Устав ООН и международное право.

Признание «субъектности» российской оккупационной власти в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и Крыму в МИД назвали юридически ничтожным и отметили, что оно не меняет международно признанные границы Украины.

В документах, регламентировавших дипломатические связи между государствами, Никарагуа обязывалась поддерживать сотрудничество, дружбу и взаимное уважение в соответствии с Уставом ООН и международным правом, подчеркнули в МИД.

Однако власти Никарагуа поддержали вооруженную агрессию России против Украины, признали самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» и открыли незаконное «почетное консульство» в оккупированном Крыму. В МИД Украины отметили, что такие действия демонстрируют политическую близость Манагуа к Москве и зависимость от России.

Ранее стало известно, что президент Никарагуа Даниэль Ортега и сопрезидент, а также его жена Росарио Мурильо заявили о поддержке российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины и выразили «готовность» признать оккупированные украинские территории частью РФ.

В марте 2024 года Ортега вместе с диктаторами КНДР Ким Чен Ыном и Венесуэлы Николасом Мадуро поздравил Путина с «переизбранием на пост президента РФ».

Никарагуа поддерживает тесные связи с Москвой со времен разгара холодной войны. В 1979 году СССР поддержал свержение власти в этой центральноамериканской стране левыми повстанцами во главе с Даниэлем Ортегой.

Он был президентом Никарагуа в 1985—1990 годах, а с 2007 года бессменно находится у власти. Его широко рассматривают как диктатора, который сажает в тюрьмы своих политических соперников и критиков, а также взял под контроль государственные институты.