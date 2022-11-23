«Эту войну нужно остановить». МИД Молдовы вызвал российского посла из-за обстрелов Украины

23 ноября, 20:01
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Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)

Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало российского посла из-за обстрелов энергетических объектов Украины.

Об этом сообщил глава МИД Николае Попеску.

Он уточнил, что отключения света коснулись практически всю страну.

«Атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины снова погрузили Молдову во тьму. Массовые отключения света по всей стране, включая Кишинев и здание МИД. Я дал поручение вызвать для объяснений посла России», — отметил он.

Видео дня

https://twitter.com/nicupopescu/status/1595416980353343490

Как сообщает NewsMaker, представитель МИД Молдовы Даниэл Воде распорядился вызвать посла России в Молдове, чтобы выразить жесткий протест Кишинева против обстрела гражданской инфраструктуры в Украине, что привело к перебоям поставок электроэнергии. По его словам, ведомство уже направило распоряжение послам Молдовы, чтобы те сообщили партнерам о сложившейся ситуации.

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«Молдова остается на стороне свободного мира, эту войну нужно остановить как можно быстрее», — добавил он.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кишенев больше не может доверять российскому режиму и продолжит путь к свободному миру.

Санду заверила, что электроснабжение в Молдове будет восстановлено — над этим трудятся все государственные учреждения.

https://www.youtube.com/watch?v=At7BSg7FSig

В среду, 23 ноября, Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев. В результате обстрела столицы погибли три человека, в том числе 17-летняя девочка. Ранения получили 11 человек.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Молдова Война России против Украины

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