Посла Беларуси в Молдове вызвали в МИД из-за высказываний диктатора Лукашенко
Диктатор Лукашенко (Фото:Foreign Ministry of Uzbekistan/Handout via REUTERS)
В понедельник, 19 сентября Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла Беларуси из-за высказываний белорусского диктатора Александра Лукашенко.
Об этом сообщает NewsMaker.
В ведомстве заявили, что планируют потребовать объяснений из-за высказываний белорусского диктатора Александра Лукашенко и повторить, что Молдова резко осуждает войну России против Украины.
Речь идет о заявлении Лукашенко, который обвинил США в том, что те якобы «толкают» Европу на военное противостояние со страной-агрессором Россией на территории Украины.
«Молдова и наши партнеры действуем ответственно и в соответствии с нормами международного права», — подчеркнули в ведомстве.
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