Посла Беларуси в Молдове вызвали в МИД из-за высказываний диктатора Лукашенко 19 сентября, 15:15 Диктатор Лукашенко (Фото:Foreign Ministry of Uzbekistan/Handout via REUTERS)

В понедельник, 19 сентября Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла Беларуси из-за высказываний белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Об этом сообщает NewsMaker.

В ведомстве заявили, что планируют потребовать объяснений из-за высказываний белорусского диктатора Александра Лукашенко и повторить, что Молдова резко осуждает войну России против Украины.

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Речь идет о заявлении Лукашенко, который обвинил США в том, что те якобы «толкают» Европу на военное противостояние со страной-агрессором Россией на территории Украины.

«Молдова и наши партнеры действуем ответственно и в соответствии с нормами международного права», — подчеркнули в ведомстве.



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