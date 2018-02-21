МИД Люксембурга: членство Венгрии в Евросоюзе находится под угрозой

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн считает, что членство Венгрии в Евросоюзе находится под угрозой.

В интервью Magyar Nemzet Ассельборн заявил, что венгерская политика отказа принимать беженцев противоречит принципам Европейского Союза.

"Венгерский народ должен понимать, что если у них есть правительство, которое нарушает принципы ЕС, то членство Венгрии в организации может быть под угрозой. Мне было бы очень грустно, если бы это произошло", - сказал Ассельборн.

По словам дипломата, Венгрия в рамках квот на беженцев должна принять 1500 человек.

"Я не понимаю. О потоке мигрантов нет ни слова! Речь идет о солидарности с Грецией и Италией", - возмутился Ассельборн.

Дипломат выразил уверенность, что миграция не должна быть неконтролируемой, но людям, которых признали беженцами в соответствии с Женевской конвенцией, следует помогать.

Глава МИД Люксембурга добавил, что у него совершенно нормальные отношения с его венгерским коллегой Петером Сийярто, который накануне назвал его "идиотом".

"Мне не о чем беспокоиться… нет никакой ненависти, которая повлияла бы на наши отношения. Как я уже сказал, речь идет о принципах, ценностях", - сказал Ассельборн.

Ранее, в интервью Der Tagesspiegel, Ассельборн подверг резкой критике венгерский законопроект о запрете неправительственных организаций, которые поддерживают миграцию. Ассельборн заявил, что ЕС должен наказать Венгрию, активизировав статью 7 союзного договора, который лишит Будапешт права голоса в Совете Европы. Кроме того, внутреннюю политику премьера Виктора Орбана Ассельборн назвал диктаторской.

В ответ глава МИД Венгрии Сийярто назвал Ассельборна идиотом, который ненавидит Венгрию и добавил, что "экстремистские либералы" хотят наводнить Европу мигрантами.

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В 2015 году страны ЕС достигли соглашения о расселении беженцев, которые уже попали на территорию союза: в частности, вводились специальные квоты на прием мигрантов, которые зависели от социально-экономических показателей каждой отдельно взятой страны ЕС. Восточноевропейские страны выступили против такой инициативы Брюсселя, подав соответствующие иски.

6 сентября 2017 года Суд Европейского Союза отклонил иски Словакии и Венгрии об отмене квот на мигрантов.

В ответ Братислава и Будапешт заявили, что, как и раньше, не будут принимать беженцев, несмотря на решение суда.

Премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что Будапешт не изменит свою позицию по отказу от мигрантов, несмотря на решение высшего Суда Евросоюза сохранить квоты на их прием.