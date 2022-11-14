«Должно быть для нас парадигмой». Украина сама определит, когда и как она хочет вести переговоры с Россией — МИД Литвы

14 ноября, 12:33
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Габриелюс Ландсбергис (Фото:NATO North Atlantic Treaty Organization/www.flickr.com)

Габриелюс Ландсбергис (Фото:NATO North Atlantic Treaty Organization/www.flickr.com)

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Украина сама определит, когда и как она хочет вести переговоры со страной-агрессором Россией, а также как далеко она хочет зайти.

Об этом сообщает Delfi.

По его словам, мир в Украине должен быть достигнут только по установленным в Украине параметрам.

«Украина сама определит, когда и как она хочет вести переговоры или как далеко она хочет зайти. Сегодняшнее заявление, что Украина хочет освободить всю свою территорию, это должно быть для нас парадигмой, которой мы должны придерживаться и поддерживать Украину, пока освобождается какая-то территория», — сказал он.

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Ландсбергис надеется, что дискуссии в Совете иностранных дел ЕС побудят западные страны принять решение об ужесточении санкций против Москвы.

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«Мы представили действительно большой, подробный список дополнительных санкций. Пока мы не получили никакой реакции от ведомств, мы надеемся, что сегодняшняя дискуссия побудит и придаст новой энергии этому процессу», — сказал Ландсбергис.

После бегства армии РФ из Херсона и возникшего из-за этого раскола внутри российского общества переговорные позиции Москвы настолько ослабли, что она начала призывать Киев к диалогу «без предварительных условий».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что переговоры возможны лишь после выполнения страной-агрессором ряда ключевых требований, основным из которых является вывод ее войск с территории Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=2byQIdU7VyI
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Литва МИД Литвы Война России против Украины

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