«Должно быть для нас парадигмой». Украина сама определит, когда и как она хочет вести переговоры с Россией — МИД Литвы 14 ноября, 12:33 Габриелюс Ландсбергис (Фото:NATO North Atlantic Treaty Organization/www.flickr.com)

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Украина сама определит, когда и как она хочет вести переговоры со страной-агрессором Россией, а также как далеко она хочет зайти.

Об этом сообщает Delfi.

По его словам, мир в Украине должен быть достигнут только по установленным в Украине параметрам.

«Украина сама определит, когда и как она хочет вести переговоры или как далеко она хочет зайти. Сегодняшнее заявление, что Украина хочет освободить всю свою территорию, это должно быть для нас парадигмой, которой мы должны придерживаться и поддерживать Украину, пока освобождается какая-то территория», — сказал он.

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Ландсбергис надеется, что дискуссии в Совете иностранных дел ЕС побудят западные страны принять решение об ужесточении санкций против Москвы.

«Мы представили действительно большой, подробный список дополнительных санкций. Пока мы не получили никакой реакции от ведомств, мы надеемся, что сегодняшняя дискуссия побудит и придаст новой энергии этому процессу», — сказал Ландсбергис.

После бегства армии РФ из Херсона и возникшего из-за этого раскола внутри российского общества переговорные позиции Москвы настолько ослабли, что она начала призывать Киев к диалогу «без предварительных условий».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что переговоры возможны лишь после выполнения страной-агрессором ряда ключевых требований, основным из которых является вывод ее войск с территории Украины.