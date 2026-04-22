МИД Латвии вызвал временного поверенного России из-за заявлений Лаврова об атаках дронов

Во вторник, 21 апреля, МИД Латвии вызвало временного поверенного в делах посольства РФ и выразило ему протест из-за заявлений российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о якобы причастности Латвии к атакам дронов на территории России.

Об этом сообщает Delfi.

18 апреля Лавров заявил, что Латвия якобы позволила использовать свое воздушное пространство для дроновых атак на цели в России.

В МИД Латвии заявили, что утверждение Лаврова является «откровенной ложью» — и отвергли эти обвинения как необоснованные. Ни одна из стран Балтии не давала разрешения на использование своей территории и воздушного пространства для атак дронов на цели в России, говорится в заявлении ведомства.

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Страны Балтии официально донесли эту позицию до временных поверенных в делах посольств России в Таллинне 27 марта, в Риге — 31 марта и в Вильнюсе — 27 марта.

10 апреля министры иностранных дел стран Балтии выступили с совместным заявлением о российской дезинформационной кампании. Несмотря на четкую официальную позицию, Россия продолжает распространять ложную информацию, добавили в латвийском ведомстве.