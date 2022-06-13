Война может затянуться на годы. Запад должен поставлять в Украину оружия «столько, сколько потребуется» для победы — МИД Латвии 13 июня, 11:31 Цей матеріал також доступний українською В МИД Латвии считают, что война может затянуться на годы (Фото:REUTERS/Stringer)

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что война России против Украины может затянуться на годы.

По его словам, Запад должен поставлять в Украину оружие «столько, сколько потребуется» для победы.

«Я думаю, что мы приходим к определенному пониманию того, что нашей военной промышленности необходимо наращивать производство. К сожалению, нравится нам это или нет, но из-за России мы снова оказались в ситуации, когда военная оборона является приоритетом для Европы и НАТО», — сказал он в интервью The Telegraph.

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Ринкевич считает, что Европе и НАТО необходимо усилить свою оборону и модернизировать свои армии, чтобы сдерживать Россию от эскалации конфликта.

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