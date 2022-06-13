Война может затянуться на годы. Запад должен поставлять в Украину оружия «столько, сколько потребуется» для победы — МИД Латвии

13 июня, 11:31
Цей матеріал також доступний українською
В МИД Латвии считают, что война может затянуться на годы (Фото:REUTERS/Stringer)

В МИД Латвии считают, что война может затянуться на годы (Фото:REUTERS/Stringer)

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что война России против Украины может затянуться на годы.

По его словам, Запад должен поставлять в Украину оружие «столько, сколько потребуется» для победы.

Читайте также:
«Украина работает быстро и точно». Яковина проанализировал, как оценивают ход войны «аналитики» со стороны России, в том числе Гиркин

«Я думаю, что мы приходим к определенному пониманию того, что нашей военной промышленности необходимо наращивать производство. К сожалению, нравится нам это или нет, но из-за России мы снова оказались в ситуации, когда военная оборона является приоритетом для Европы и НАТО», — сказал он в интервью The Telegraph.

Видео дня

Ринкевич считает, что Европе и НАТО необходимо усилить свою оборону и модернизировать свои армии, чтобы сдерживать Россию от эскалации конфликта.

https://www.youtube.com/watch?v=S-mMHSX8WiQ
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Оружие Латвия Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X