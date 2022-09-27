«Загнанная в угол крыса опасна». В дальнейших действиях России нельзя исключить ни одного сценария — МИД Латвии
Эдгар Ринкевич (Фото:www.facebook.com/edgars.rinkevics)
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в дальнейших действиях России нельзя исключить ни одного сценария.
Об этом сообщает Delfi.
По его мнению, ядерная риторика в первую очередь направлена на то, чтобы запугать украинцев и Запад.
«Хотя я сказал бы, что сейчас это часть более широкой информационной войны, полностью нельзя исключать ни один сценарий», — сказал министр.
Министр заявил, что было несколько встреч и дискуссий о том, что делать при разных сценариях. Удар по территории НАТО означал бы и прямой ядерный ответный удар по России.
«Думаю, это понимает даже самый сумасшедший пропагандист в России», — считает Ринкевич.
Глава ведомства добавил, то хоть это и риторика, но Латвия относится к ней достаточно серьезно, однако такой риторики не было бы, если бы Россия побеждала.
«Загнанная в угол крыса опасна. И с этим нужно считаться. Сейчас мы работаем над тем, чтобы обеспечить безопасность Латвии и максимально поддержать Украину», — сказал министр.
Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие в случае угрозы территориальной целостности России.
«Тем, кто позволяет себе такие заявления о России, хочу напомнить, что у нашей страны также есть разные средства поражения. При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все средства, которые есть в нашем распоряжении. Это не блеф», — заявил Путин.