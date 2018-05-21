МИД Израиля вызвал "на ковер" послов трех стран ЕС из-за резолюции по сектору Газа

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Иллюстративное фото
Фото: Pixabay

Иллюстративное фото

Министерство иностранных дел Израиля вызвало послов Испании, Словении и Бельгии из-за поддержки этими странами антиизраильской резолюции Совета ООН по правам человека.

Как сообщает NEWSru.co.il, послам Испании и Словении вручили ноту протеста в понедельник, 21 мая. Посол Бельгии должен явиться в МИД во вторник, 22 мая.

Напомним, что 18 мая Совет ООН по правам человека принял резолюцию относительно независимого расследования по факту убийства палестинцев в секторе Газа. За документ проголосовали 29 стран, в том числе трое членов Евросоюза - Испания, Словения и Бельгия. 14 стран воздержались (среди них – Германия и Великобритания).

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В то же время США заблокировали принятие заявления главы Совета Безопасности ООН, в котором осуждалось убийство жителей Палестины во время столкновений в секторе Газа.

Массовые протесты палестинцев, включая попытки под завесой дыма прорваться через границу с Израилем, начались с самого утра 14 мая. Одна из причин – торжественное открытие посольства США в Иерусалиме 14 мая, состоявшееся вследствие решения американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. По последним данным, погибло не менее 55 человек.

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