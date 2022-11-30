Стабильность важна для мира. Европа должна ограничить российское влияние на Балканах — МИД Италии

30 ноября, 10:47
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Антонио Таяни (Фото:European Committee of the Regions/www.flickr.com)

Антонио Таяни (Фото:European Committee of the Regions/www.flickr.com)

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Европа должна ограничить российское влияние на Балканах.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, стабильность на западных Балканах важна для мира.

«Нам нужно остановить россиян на западных Балканах, нам нужно больше Европы», — сказал он.

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Президент Словении Борут Пахор заявлял, что если война России против Украины затянется, напряженность может охватить и Западные Балканы.

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Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Россия Европа Балканы

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