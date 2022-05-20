Испания поддерживает стремление Украины вступить в ЕС — МИД

20 мая, 17:33
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Хосе Мануэль Альбарес (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Хосе Мануэль Альбарес (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что его страна поддерживает стремление Украины вступить в ЕС.

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Об этом сообщает Reuters.

«Если отчет Европейской комиссии будет благоприятным, Испания поддержит стремление Украины стать кандидатом, и после этого главы государств и правительств встретятся, чтобы обсудить, как это может произойти», — сказал он.

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Министр добавил, что также приветствует недавнее предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании нового политического европейского сообщества, к которому могли бы присоединиться страны, не входящие в блок, включая Украину и Великобританию.

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«Европа должна определить себя перед лицом будущих вызовов и будущего расширения, если оно произойдет. Идея (Макрона) находится в этих рамках размышлений, и Испания приветствует все, что продвигает процесс европейской интеграции», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=WRSFy6HYwXo

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над выводом относительно членства Украины в ЕС. По словам президента Владимира Зеленского, вывод Европейской комиссии будет подготовлен в течение нескольких месяцев.

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Следом за Украиной заявку на вступление в ЕС подали Грузия и Молдова.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Евросоюз Испания Война России против Украины

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