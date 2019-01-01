МИД Ирландии заявил о росте числа британцев, обратившихся за ирландскими паспортами Сегодня, 11:14 37 Цей матеріал також доступний українською В 2018 году почти 100 тыс. британцев подали прошения о выдаче им паспортов граждан Ирландии internationalwealth.info

В Ирландии в 2018 году на 22% по сравнению с прошлым годом выросло число британцев, обратившихся с просьбой о выдаче им ирландских паспортов, заявил МИД Ирландии, передает Интерфакс-Украина.

В 2018 году почти 100 тыс. британцев подали прошения о выдаче им паспортов граждан Ирландии.

Отмечается, что это количество в два с лишним раза превысило среднее число ежегодных запросов, поступавших за весь период после референдума о выходе Великобритании из ЕС.

По информации МИД, в прошлом году поступило более 81 тыс. заявок на паспорта, в 2015 году – 46 тыс.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против – 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

В марте 2018 года госсекретарь Великобритании по вопросу выхода из Евросоюза заявил, что Северная Ирландия сможет автоматически остаться членом ЕС, если ее население проголосует за объединение с Ирландией.