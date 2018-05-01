МИД Ирана отреагировал на слова Нетаньяху о ядерном оружие

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о том, что слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что Иран разрабатывает ядерное оружие являются ложью.

Об этом сообщает информационное агентство ISNA.

"То, что сделал Нетаньяху, было детским и нелепым шоу, которое мы уже наблюдали все последние годы", - заявил Аракчи.

Он также отметил, что заявления США и Израиля о ядерной программе Ирана являются "театром".

"Тот факт, что Нетаньяху потратил 10 дней на то, чтобы дождаться решения Трампа о Совместном всеобъемлющем плане действий, свидетельствует о том, что это театр, и интересно, что в нем участвуют все, а Израиль исполнил свою роль на сцене на самом высоком уровне", - заявил Аракчи.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал документы, подтверждающие, что Иран тайно продолжает ядерную программу.

На пресс-конференции в Тель-Авиве он показал карты, иллюстрации и анимации, которые, по его словам, являются доказательством программы ядерного оружия. Также Нетаньяху продемонстрировал слайды с соответствующими документами.

Ядерная сделка с Ираном была подписана в 2015 году тогдашним американским президентом Бараком Обамой совместно с "шестеркой" переговорщиков - представителями государств постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии. Согласно договору, Иран обязался допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты в обмен на поэтапную отмену санкций Запада.