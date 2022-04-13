Глава МИД Ирана опроверг заявления СМИ о поставках оружия в РФ через иранские компании — Кулеба 13 апреля, 16:19 Цей матеріал також доступний українською Иранский зенитно-ракетный комплекс Bavar-373 (Фото:Кадр видео Rumoaohepta7/YouTube)

Глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдуллахиан опроверг информацию СМИ о том, что Иран якобы помогал поставлять иракское оружие в Россию. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

«Позвонил министру иностранных дел Ирана Хосейну Амиру Абдоллахиану. Иран выступает против войны России с Украиной, поддерживает дипломатическое решение», — написал Кулеба в Twitter.

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Также Амир Абдуллахиан в телефонном разговоре опроверг информацию СМИ о том, что иранские компании помогают поставлять оружие в Россию.

«Благодарен министру иностранных дел Абдуллахиану за опровержение утверждений о поставках оружия в Россию с помощью иранских компаний, а также за присланную в Украину медицинскую бригаду», — добавил украинский министр.

Ранее The Guardian писал, что для войны против Украины Россия получает вооружение из Ирака с помощью иранских сетей контрабанды.

По информации издания, из Ирака в РФ были отправлены РПГ и противотанковые ракеты, а также реактивные системы залпового огня бразильской разработки.

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