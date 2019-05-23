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МИД и АП не направляли новые инструкции насчет представительства Украины в Совете Европы — Кулеба

Вчера, 19:12
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МИД и АП не направляли новые инструкции насчет представительства Украины в Совете Европы — Кулеба - фото

coe.int

Представительство Украины в Совете Европы работает согласно старым должностным инструкциям и не получало других указаний от МИД и АП.

«После первых заявлений президента Зеленского по России, мы слышали, в том числе знаменитую фразу, что „по совместному у нас остался только границу“, то оптимизм тех, кто рассчитывал на какую-то радикальную смену стих. Украина пока работает в пределах тех инструкций и подходов, которые мы до этого поддерживали, других указаний ни от МИД, ни из Администрации президента я пока не получал», — заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью Радио НВ.

Ранее Кулеба заявил, что освобождение всех украинских политических заключенных в РФ является «минимальной красной линией» в рамках поиска ситуативного компромисса с Россией в Совете Европы.

В то же время постпред подчеркнул, что возвращение политзаключенных Россией не будет означать согласие Украины смириться с агрессией и оккупацией РФ ее территорий.

Теги:   Украина-ЕС ПАСЕ Совет Европы Радио НВ

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