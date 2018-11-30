30 ноября 2018, пятница

МИД Германии назвал условия для достижения мира в Украине

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Правительство Германии заявило, что поддерживает территориальную целостность Украины

Правительство Германии заявило, что поддерживает территориальную целостность Украины

Министерство иностранных дел Германии опубликовало пять ключевых условий, выполнение которых необходимо для достижения мира и стабильности в Украине.

Как сообщается на сайте немецкого дипломатического представительства, для разрешения "тлеющего конфликта в непосредственной близости от ЕС" необходимо реализовать Минские соглашения; не допускать нарушений международного права, в том числе аннексии Крыма; укрепить и обеспечить защиту наблюдателей миссии ОБСЕ в Украине; решить вопрос введения миротворческого контингента ООН на Донбасс и, последнее, поддержать реформы в Украине.

В МИД Германии уточнили, что федеральное правительство считает крайне важным, чтобы миротворческая миссия ООН не предусматривала закрепление нынешнего статуса-кво.

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