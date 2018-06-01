МИД Германии назвал дату встречи нормандской четверки на уровне министров

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас анонсировал проведение встречи нормандской четверки на уровне министров на 11 июня, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом Маас заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в пятницу, в Мариуполе.

"Вчера, и в течение последних недель, у меня проходили дискуссии с главами МИД Франции, России и Украины...нам все-таки удалось договориться о заседании в нормандском формате на уровне министров иностранных дел, которое, между тем, состоится 11 июня в Берлине", - сказал Маас.

В свою очередь, Климкин проинформировал, что на заседании будут подняты вопросы об освобождении украинских заключенных, которые находятся как в РФ, так и на оккупированной территории Донбасса, а также возможный формат миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Это должна быть настоящая миссия, а не фейк, как это типично для России. То, что мы видим сейчас – это стремление России легитимизировать свой протекторат на Донбассе, а также дестабилизировать нас – демократическую Украину", - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Климкин отметил, что реальная миссия должна внести свой вклад в установление безопасности на Донбассе, после чего перебрать на себя контроль над оккупированными территориями, а затем начать подготовку к демократическим выборам на этой территории.

Нормандская четверка или Нормандский формат - дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России). Ее целью является стабилизация ситуации на Донбассе и выполнение Минских соглашений. Встречи проводятся как на уровне глав МИД, так и на уровне глав государств.