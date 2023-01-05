МИД Германии прокомментировало предложение Кремля о перемирии: Не принесет ни свободы, ни безопасности 5 января, 20:08 Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Глава МИД Германии Анналена Бербок убеждена, что прекращение огня не принесет ни свободы, ни безопасности украинцам, которые находятся под российской оккупацией.

В Twitter Бербок сообщила, если бы российский диктатор Владимир Путин действительно хотел мира, он бы вывел свои войска из Украины.

«Но видимо он хочет продолжить войну после небольшого перерыва. Так называемое прекращение огня не принесет ни свободы, ни безопасности людям, которые живут в ежедневном страхе под российской оккупацией», — говорится в сообщении.

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Бербок добавила, что Германия будет продолжать поддерживать украинцев, чтобы «они снова могли жить в мире и самоопределении».

Ранее Путин «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» «по всей линии боевого соприкосновения» в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал лицемерием заявление российского режима и добавил, что временное перемирие для РФ начнется тогда, когда она покинет оккупированные украинские территории.