«Вопрос закрыт». Глава МИД Германии отклонила требования Польши о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны 4 октября, 17:01 Анналена Бербок и Збигнев Рау (Фото:Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отклонила требования Польши о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает DW.

«Германия придерживается своей исторической ответственности без «если» или «но», — сказал Бербок.

Однако, по ее словам, с точки зрения федерального правительства вопрос репараций закрыт.

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В то же время она подчеркнула, что «вечной задачей» остается помнить о миллионных страданиях, причиненных Германией Польше.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи с Бербок в Варшаве заявил, что он убежден, что позиция Германии в вопросе выплат репараций будет «развиваться». Он подчеркнул общую ответственность Польши и Германии перед прошлыми, нынешними и будущими поколениями.

14 сентября Сейм Польши принял резолюцию, в которой призвал Германию взять на себя ответственность за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны, и выплатить возмещение. Речь идет о сумме более 6,2 трлн злотых (свыше $1,5 трлн).

