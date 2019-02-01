МИД Германии обвинил Россию в уничтожении ракетного договора Сегодня, 13:42 191 Цей матеріал також доступний українською EPA Хайко Маас EPA

Глава МИД Германии Хайко Маас обвинил Россию в уничтожении ракетного договора.

По словам Мааса, без ракетного договора безопасности в Европе станет меньше.

"Нам необходимо учитывать, что договор нарушается российской стороной ... Договор, к которому принадлежат два государства-подписанты, и который нарушается одной стороной, фактически теряет силу", - цитирует Мааса DW.

Хотя немецкий чиновник и не стал прямо критиковать Вашингтон за намерение выйти из договора, он однако выразил сожаление по этому поводу.

2 февраля США объявят о начале процедуры выхода из ракетного договора. После объявления официальный процесс выхода займет шесть месяцев.

Заместитель Госсекретаря США Андреа Томпсон заявила, что выход Вашингтона из Договора развяжет руки американским военным.

Россия назвала выход США из договора неотвратимым.