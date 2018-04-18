МИД Франции: Россия могла уничтожить доказательства химической атаки в сирийской Думе

Власти Франции считают, что Россия могла уничтожить доказательства химической атаки в сирийской Думе.

С соответствующим заявлением выступило Министерство иностранных дел Франции.

Во французском министерстве также отметили, что эксперты ОЗХО до сих пор не допущены в сирийскую Думу.

В заявлении подчеркивается, что определить виновных в химической атаке смогло бы только совместное расследование ООН и ОЗХО, но соответствующую инициативу заблокировала Россия.

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Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в подконтрольном повстанцам городе Дума в Восточной Гуте в пригороде Дамаска погибли по меньшей мере 70 человек. Еще более 500 человек пострадали.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точечные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции присоединились Франция и Великобритания.