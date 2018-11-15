МИД Финляндии обвинил Россию в создании помех GPS во время учений НАТО

Помехи были зафиксированы во время учений НАТО

Министерство иностранных дел Финляндии обвинило Россию в причастности к сбою системы навигации GPS, который произошел во время военных учений НАТО Trident Juncture.

В заявлении внешнеполитического ведомства указывается, что помехи сигнала GPS исходили с территории России. Финские дипломаты поддержали выводы Министерства обороны Норвегии по этому вопросу.

"Власти продолжают расследовать этот инцидент. Этот вопрос обсуждался с РФ по дипломатическим каналам. Позиция Финляндии заключается в том, что такая деятельность не должна создавать опасность для воздушного движения", - говорится в сообщении.

Напомним, что министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что Россия, возможно, стоит за вмешательством в работу системы навигации GPS во время недавних военных учений НАТО Trident Juncture.

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Помехи были зафиксированы с 16 октября по 7 ноября и исходили от "российских сухопутных войск на Кольском полуострове".

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что крупномасштабный сбой в работе системы навигации GPS был преднамеренным.

Военные учения НАТО Trident Juncture 2018, которые стали крупнейшими после окончания холодной войны, прошли с 25 октября по 7 ноября.