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МИД Эстонии вручил ноту протеста российскому послу из-за нарушения воздушного пространства

Вчера, 21:50
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МИД Эстонии вручил ноту протеста российскому послу из-за нарушения воздушного пространства - фото

Danner Møller Poulsen/flickr.com

Российский самолет находился в эстонском воздушном пространстве минимум минуту

Министерство иностранных дел Эстонии вручило ноту протеста послу РФ из-за нарушения российским самолетом Ту-154 воздушной границы страны.

Об этом сообщает Postimees.

Инцидент произошел в субботу, 18 мая, в районе острова Вайндло.

Самолет Ту-154, принадлежащий ВМФ России, в районе острова Вайндлоо без разрешения оказался в воздушном пространстве Эстонии.

Самолет находился в эстонском воздушном пространстве минимум минуту.

Теги:   Нота протеста Россия Эстония

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