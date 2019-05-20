МИД Эстонии вручил ноту протеста российскому послу из-за нарушения воздушного пространства
Вчера, 21:50
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Министерство иностранных дел Эстонии вручило ноту протеста послу РФ из-за нарушения российским самолетом Ту-154 воздушной границы страны.
Об этом сообщает Postimees.
Инцидент произошел в субботу, 18 мая, в районе острова Вайндло.
Самолет Ту-154, принадлежащий ВМФ России, в районе острова Вайндлоо без разрешения оказался в воздушном пространстве Эстонии.
Самолет находился в эстонском воздушном пространстве минимум минуту.