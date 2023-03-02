Российские танки предназначались для вторжения в страны НАТО — глава МИД Эстонии 2 марта, 21:29 Урмас Рейнсалу (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу убежден, что Россия готовила вторжение в страны НАТО, включая страны Балтии.

«Мы отдаем себе отчет в том, что эти российские танки, которые сейчас горят в Украине, были предназначены для широкомасштабного вторжения в страны НАТО, включая Эстонию», — сказал он в комментарии Голосу Америки.

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Он добавил, что его страна активно закупает новое оружие для Украины, а также увеличила оборонный бюджет с 2% до 3%.

Рейсалу отметил, что Эстония поддерживает свою безопасность на высоком уровне, реагируя на возможные непредсказуемые действия с российской стороны.

В МИД Польши 22 декабря говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового российского нападения не будет.