Война России против Украины стала геноцидальной, нужен трибунал для Путина и его сообщников — МИД Эстонии 24 сентября, 12:48 Урмас Рейнсалу (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что война России против Украины стала геноцидом, должен быть создан трибунал для российского диктатора Владимира Путина.

По его словам, страны должны быть обеспокоены мировым порядком безопасности, в котором преобладает сила.

«Более широкий контекст состоит в том, что произойдет с мировым порядком безопасности — будет ли преобладать только (единоличная) сила? Что ж, тогда это может быть так: одна страна, ядерное государство просто угрожает миру ядерным арсеналом», — сказал Рейнсалу в интервью Fox News Digital.

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Министр призвал международное сообщество собраться вместе, чтобы сформировать трибунал и осудить российское руководство за геноцид.

«Мир должен увидеть… обвиняемых, Путина вместе с его сообщниками», — сказал Рейнсалу.

Во время обращения к Генассамблее ООН 21 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал создать специальный трибунал для наказания России за преступление агрессии.

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