МИД Чехии: РФ будет под санкциями до возвращения Украине Крыма и Донбасса Сегодня, 11:35 574 Цей матеріал також доступний українською EPA Томаш Петршичек EPA

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что снятие санкций с РФ возможно только при условии прекращения российской агрессии против Украины.

Об этом глава МИД Чехии заявил в колонке для Европейской правды.

"Мы знаем, какое значение для Украины имеет сохранение санкций Европейского Союза против России, и я бы хотел подчеркнуть, что их ограничение или отмену Чешская Республика считает возможным только в том случае, если исчезнут причины, которые обусловили их наложение", - отметил дипломат.

По словам Петршичека, снятие санкций станет возможным только после восстановления украинского суверенитета на востоке страны и Крымском полуострове.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Чехия не смирится с тем, что каждый день на Донбассе умирают люди и страдает гражданское население. Исходя из этого, Прага продолжит оказывать всяческую помощь Украине.

Страны Запада (ЕС, США, Япония) в ответ на агрессию РФ против Украины ввели секторальные и персональные экономические антироссийские санкции. В 2017 году США расширили санкции против России за ее вмешательство в президентские выборы 2016 года. В 2018 году Вашингтон расширил санкции за отравление экс-агента Сергея Скрипаля в Великобритании.

Также готовится второй пакет санкций, который предполагает запрет на сделки с активами крупнейших госбанков РФ в США, запрет на сделки с новыми российскими долговыми обязательствами, запрет им проводить операции с американским долларом, ограничение авиаперелетов российских компаний в США и т.д. Второй этап санкций пока не введен в действие.

21 декабря, Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении РФ на шесть месяцев, до 31 июля 2019 года.

