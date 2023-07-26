«Хронические проблемы». Россия обвинила Прагу в «русофобском курсе», МИД Чехии резко ответил 26 июля, 08:36 МИД РФ обвинил Прагу в «русофобском курсе» (Фото:Nikita Dezhurny/www.flickr.com)

Министерство иностранных дел РФ заявило, что в последние годы Чехия «сползает» к «русофобскому курсу».

Ведомство страны-агрессора заявило, что у Чехии якобы «есть хронические проблемы, которые власти страны не собираются решать, занимаясь вместо этого деструктивными внешнеполитическими действиями».

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«Последние годы знаменуют собой продолжение „сползания“ Праги к русофобскому курсу», — сказано в сообщении МИД РФ в Twitter во вторник, 25 июля

В ответ МИД Чехии заявил, что Россия должна убраться из Украины.

«Хронические проблемы Чехии: мы не похищаем детей, не взрываем больницы и не оккупируем соседей. Убирайтесь из Украины», — говорится в сообщении чешского МИД в Twitter.