«РФ должна нести ответственность». МИД Британии вызвал посла России из-за смерти Пола Ури в плену оккупантов

15 июля, 18:22
Пол Ури (Фото:Скриншот видео Lyuba R/YouTube)

Пол Ури (Фото:Скриншот видео Lyuba R/YouTube)

МИД Британии вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина, чтобы выразить глубокую обеспокоенность из-за сообщения о смерти британца Пола Ури в плену «ДНР».

Заявление МИД страны приводит издание The Telegraph.

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Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что шокирована сообщениями о смерти британского гуманитарного работника Пола Ури.

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«Россия должна нести полную ответственность за это. Пол Ури был захвачен при выполнении гуманитарной работы. Он был в Украине, чтобы попытаться помочь украинскому народу перед лицом неспровоцированного российского вторжения», — отметила Трасс.

Она добавила, что Россия продолжают совершать военные преступления на территории Украины.

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«Российское правительство и его прокси-силы продолжают совершать преступления. Виновные будут привлечены к ответственности», — добавила она.

Британец был похищен в апреле на одном из блокпостов террористов «ДНР» в Запорожской обалсти, когда он помогал эвакуировать семью беженцев.

15 июля в Интернациональном легионе подтвердили, что Пол Ури погиб в плену оккупантов.

Российские захватчики утверждают, что причиной смерти мужчины стали «болезнь и стресс».

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Великобритания Российская агрессия Волонтеры Плен Добровольцы Иностранцы Лиз Трасс Война России против Украины

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