«Чтобы Зеленский мог вести переговоры с позиции силы». Глава МИД Британии призвала удвоить усилия для поддержки Украины

29 июня, 16:56
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала удвоить усилия стран Запада для помощи Украине, чтобы президент Владимир Зеленский мог вести переговоры со страной-агрессором с позиции силы.

«Воодушевлены присутствием Зеленского на саммите НАТО сегодня», — написала она в Twitter во время саммита НАТО в Мадриде в среду, 29 июня.

Трасс подчеркнула, что страны-союзницы солидарны с Украиной в ее борьбе за свободу и самоопределение.

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«Настало время удвоить усилия и обеспечить победу Украины над Россией, чтобы президент Зеленский мог вести переговоры с позиции силы», — добавила она.

https://twitter.com/trussliz/status/1542109218999787520

На саммите НАТО утвердили новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса, в которой Россию определили как «наиболее серьезную и прямую угрозу» безопасности союзников.

https://www.youtube.com/embed/UZB14bbof2I
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Лиз Трасс Война России против Украины

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