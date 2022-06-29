«Чтобы Зеленский мог вести переговоры с позиции силы». Глава МИД Британии призвала удвоить усилия для поддержки Украины 29 июня, 16:56 Глава МИД Великобритании Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала удвоить усилия стран Запада для помощи Украине, чтобы президент Владимир Зеленский мог вести переговоры со страной-агрессором с позиции силы.

«Воодушевлены присутствием Зеленского на саммите НАТО сегодня», — написала она в Twitter во время саммита НАТО в Мадриде в среду, 29 июня.

Трасс подчеркнула, что страны-союзницы солидарны с Украиной в ее борьбе за свободу и самоопределение.

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«Настало время удвоить усилия и обеспечить победу Украины над Россией, чтобы президент Зеленский мог вести переговоры с позиции силы», — добавила она.

На саммите НАТО утвердили новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса, в которой Россию определили как «наиболее серьезную и прямую угрозу» безопасности союзников.

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