МИД Британии о высылке российских дипломатов: Этот день войдет в историю

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Борис Джонсон: Россия не сможет безнаказанно нарушать международные правила

Борис Джонсон: Россия не сможет безнаказанно нарушать международные правила

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что высылка российских дипломатов из ряда стран войдет в мировую историю.

"Сегодняшняя экстраординарная международная реакция наших союзников войдет в историю как крупнейшая коллективная высылка российских разведчиков и поможет защитить нашу коллективную безопасность. Россия не сможет больше безнаказанно нарушать международные правила", - написал Джонсон в Twitter.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что 18 стран объявили о планах выслать сотрудников российских спецслужб, работающих под дипломатическим прикрытием, в ответ на применение химического оружия против граждан в британском Солсбери.

В частности, 14 стран Европейского СоюзаСШАКанада и Украина объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

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Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок. Британия возложила ответственность за инцидент на Россию. 

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К расследованию их отравления привлечены специалисты Организации по запрещению химического оружия. Скотленд-Ярд ожидает, что расследование займет "несколько месяцев".

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