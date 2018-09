МИД Британии напомнил Кремлю о российских военных "отпускниках" в Украине

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант сравнил интервью граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в отравлении экс-агента Сергея Скрипаля, с баснями о российских военных во время вторжения на Донбасс в 2014 году.

Российские военные вторглись на Донбасс в 2014 году. Прямая интервенция российских войск с использованием современной техники и вооружений позволила подконтрольным Кремлю боевикам оккупировать часть Донецкой и Луганской областей. Москва отрицает, что на Донбассе воюют кадровые российские военные. В то же время сообщалось, что российские военные воюют в свой отпуск.

"В последний раз российские военные утверждали, что находятся в отпуске, когда вторглись в Украину в 2014 году. Пора остановить фейковые телешоу - мир разоблачил Россию", - заявил он в Twitter.

The last time Russian military claimed to be on holiday was when they invaded Ukraine in 2014. Time to stop the fake TV shows – the world has found Russia out on this pic.twitter.com/PchaF8Grbj