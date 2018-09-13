МИД Британии напомнил Кремлю о российских военных "отпускниках" в Украине

Россияне заявили, что ездили в Британию в отпуск

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант сравнил интервью граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в отравлении экс-агента Сергея Скрипаля, с баснями о российских военных во время вторжения на Донбасс в 2014 году.

Российские военные вторглись на Донбасс в 2014 году. Прямая интервенция российских войск с использованием современной техники и вооружений позволила подконтрольным Кремлю боевикам оккупировать часть Донецкой и Луганской областей. Москва отрицает, что на Донбассе воюют кадровые российские военные. В то же время сообщалось, что российские военные воюют в свой отпуск.

"В последний раз российские военные утверждали, что находятся в отпуске, когда вторглись в Украину в 2014 году. Пора остановить фейковые телешоу - мир разоблачил Россию", - заявил он в Twitter.

The last time Russian military claimed to be on holiday was when they invaded Ukraine in 2014. Time to stop the fake TV shows – the world has found Russia out on this pic.twitter.com/PchaF8Grbj — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 13 вересня 2018 р.

Напомним, что 13 сентября на российском пропагандистском телеканале RT вышло интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Они заявляли, что приехали в Солсбери, чтобы "посмотреть на знаменитый собор". Россияне заверили, что в Великобританию они приехали, чтобы "отдохнуть и оторваться".

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4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России.

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5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.