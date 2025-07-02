МИД Азербайджана вызвал российского посла из-за гибели двух своих граждан в Екатеринбурге

Министерство иностранных дел Азербайджана в среду, 2 июля, вызвало российского посла в Баку Михаила Евдокимова и выразило протест в связи с задержанием азербайджанцев в Екатеринбурге .

Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что выразили протест России из-за ее «недружественных действий и шагов, которые нанесли ущерб отношениям между двумя странами».

Там также выразили «глубокую обеспокоенность» из-за противоправных действий российских правоохранительных органов, которые привели к гибели двух граждан Азербайджана, а также телесных повреждений у других азербайджанцев. Кроме этого, в министерстве заявили, что в российских медиа наблюдались проявления этнической нетерпимости. В МИД подчеркнули, что использование в отношении азербайджанцев таких выражений, как «этническая преступная группа», является неприемлемым.

Читайте также: Игар Тышкевич Что происходит между Россией и Азербайджаном

Как отметили в ведомстве, российское объяснение инцидента «противоречит очевидным следам насилия на телах пострадавших и заключению эксперта».

В МИД призвали Россию провести объективное расследование и наказать виновных.

27 июня в Екатеринбурге задержали более 50 представителей азербайджанской диаспоры. По сообщениям СМИ, во время задержаний применялось насилие со стороны силовиков: погибли выходцы из Азербайджана братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Еще несколько человек были госпитализированы.

Следственный комитет России заявил о прекращении деятельности «этнической преступной группы», которую подозревают в убийствах и покушениях, совершенных в период 2001—2011 годов.

Азербайджанские источники утверждают, что Сафаровых «жестоко убили» силовики при задержании. В Следственном комитете России заявили, что один из братьев умер от сердечного приступа, а причины смерти второго уточняются.

В тот же день МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волкова. В ведомстве отметили, что Баку ожидает от Москвы всестороннего расследования инцидента и оперативного привлечения виновных к ответственности.

30 июня полиция Азербайджана провела обыск в офисе российского пропагандистского агентства Sputnik Азербайджан, в ходе которого были задержаны два агента ФСБ.

1 июля в Бакинском отделении информационного агентства Russia Today (Sputnik Азербайджан), задержали семь человек. В пресс-службе МВД Азербайджана сообщили, что ведомство начало расследование на основе полученной оперативной информации о том, что Бакинское отделение информационного агентства Russia Today продолжает работать на основе незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года.