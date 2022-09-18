«Искажает ситуацию в регионе». МИД Азербайджана выразило «глубокое сожаление» из-за заявлений Пелоси в Ереване 18 сентября, 17:48 Нэнси Пелоси во время ее визита в Армению (Фото:The Office to the Prime Minister of the Republic of Armenia/Handout via REUTERS)

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило «глубокое сожаление» из-за заявлений спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время ее визита в Армению 18 сентября.

Соответствующая публикация обнародована на сайте ведомства.

«Заявление искажает ситуацию в регионе. Безосновательные и несправедливые обвинения Н. Пелоси в адрес Азербайджана неприемлемы», — говорится в ней.

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Министерство заявило, что бои в ночь с 12 на 13 сентября на границе двух соседних стран «были широкомасштабной военной провокацией Армении против Азербайджана», и эту провокацию удалось предотвратить Вооруженные силы Азербайджана.

Как отметили в ведомстве, Пелоси известна как проармянский политик, и присутствие проармянских членов Конгресса в ее делегации в Армению является ярким тому подтверждением.

«Учитывая, что приближается период промежуточных выборов в Конгресс США, похоже, что Н. Пелоси использует этот визит для своей внутриполитической повестки дня и получения поддержки армянских лоббистских кругов в США», — добавили в МИД.

По мнению властей Азербайджана, Нэнси Пелоси, говорящая о справедливости, не продемонстрировала ни одной позиции относительно политики агрессии Армении против Азербайджана, оккупации территории Азербайджана на протяжении почти 30 лет, этнических чисток сотен тысяч азербайджанцев и других подобных серьезных преступлений, за которые несет ответственность Армения.

«То, что Нэнси Пелоси сказала во время своего визита в Армению, следует расценивать как заявление на основе армянской пропаганды», - подытожили в министерстве.

Обострение в Нагорном Карабахе началось после того, как 13 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.

В Ереване настаивают, что был нанесен удар по их позициям вблизи Гориса, Сотка и Джермука.

В Баку ответили, что противник совершил диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.

После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился в Россию, призвав отправить в спорный регион союзные силы ОДКБ. Там отказали, заявив, что Ереван и Баку должны разрешать конфликт политико-дипломатическими методами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может отвлечь внимание Украины с помощью Армении и Азербайджана.

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