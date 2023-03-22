Россия останется важной для Европы, а Достоевский и Чайковский — «часть европейской культуры» — МИД Австрии 22 марта, 13:27 Александр Шалленберг (Фото:REUTERS/Lisa Leutner)

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Россия всегда будет оставаться «важной для Европы», а думать иначе было бы «заблуждением».

Об этом сообщает Reuters.

«Думать, что России больше не будет и что мы можем разойтись во всех сферах, — это заблуждение», — сказал Шалленберг.

По его словам, хотя Австрия ослабит связи, это «не может произойти за одну ночь».



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«Достоевский и Чайковский остаются частью европейской культуры, нравится нам это или нет. Она (Россия — ред) останется нашим самым большим соседом. Она останется второй по величине ядерной державой в мире», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал австрийский бизнес прекратить работу с РФ и больше сотрудничать с Украиной.