МИД Австрии вызвал российского дипломата, призвавшего «не щадить» украинцев 20 августа, 22:28 Михаил Ульянов (Фото:Amb_Ulyanov/Twitter)

Министерство иностранных дел Австрии вызвало российского постоянного представителя при международных организациях в Вене Михаила Ульянова после его поста с призывом к уничтожению украинцев.



Об этом австрийское ведомство сообщило в Twitter.

«Мы возмущены бесчеловечными заявлениями российского постоянного представителя и его попытками поставить в перспективу то, что невозможно поставить в перспективу. Мы выступаем за свободу слова. Но мы также можем занять жесткую позицию против таких провокационных заявлений», — заявили в МИД.

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Поэтому ведомство вызвало Ульянова к себе в воскресенье, 21 августа.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ответ на пост благодарности президента Украины Владимира Зеленского за новый пакет военной помощи от США опубликовал в Twitter сообщение с призывом «не щадить украинское население»: «Никакой пощады украинскому населению», — написал он.

Вскоре Ульянов удалил свой пост и попытался оправдаться, заявив, что имел в виду, что никакой пощады украинцам нет со стороны Зеленского и Байдена. Он также заявил, что его слова якобы «подло исказили» оппоненты.

МИД Украины призвал Австрию объявить Ульянова персоной нон грата из-за его призывов к уничтожению украинской нации, а все дипломатическое сообщество — бойкотировать его.

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