«Другой путь». Глава МИД Австрии считает, что Украине не следует становиться членом ЕС 24 апреля, 09:55 Цей матеріал також доступний українською Александр Шалленберг (Фото:Hannibal Hanschke/Pool via REUTERS)

Украине не следует становиться членом Евросоюза, а пойти «другим путем» сближения с ЕС, считает министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

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Об этом он заявил в выступлении 14-м саммите европейских медиа в Лех-ам-Арльберге, сообщает Европейская правда.



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Глава МИД Австрии также считает, что Украина не должна получить статус кандидата в июне, как рассчитывает президент Владимир Зеленский. Он объяснил это тем, что есть государства Западных Балкан, которые проходили гораздо более длинный путь к кандидатству.

Как пишет австрийское издание Heute, Шалленберг также заявил, что Украине в целом не следует становиться членом ЕС, даже в дальнейшем. Он высказался за другой путь для Украины, отличный от полного членства.

По словам министра, должны быть и другие модели, чем вступление Украины в ЕС. Например, присоединение к Единой экономической зоне ЕС или сохранение действующего уровня Соглашения об ассоциации. Шалленберг призвал к большей гибкости поиска механизмов сближения Украины и ЕС.

Однако он определенно поддержал дальнейшее углубление отношений Евросоюза с Украиной.

Напомним, во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Вслед за Украиной 11 апреля такие опросники получили Грузия и Молдова.



Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по безотлагательному вступлению по новой специальной процедуре.



21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Европейской комиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Он будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.



Премьер-министр Денис Шмигаль сказал, что Украина рассчитывает приобрести статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.

18 апреля президент Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.



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